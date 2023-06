Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Schubert au menu du festival cet été

Les membres organisateurs du Festival de Musique en Vallée d’Olt multiplient les réunions de travail pour poursuivre la préparation de cette manifestation culturelle qui se déroulera cette année du 18 au 28 juillet prochains.

Après Ludwig van Beethoven en 2022, c’est Franz Schubert qui sera le fil conducteur du festival de 2023. Cette succession est tout à fait logique puisque Schubert vouait une admiration envers son aîné avec lequel il entretenait une amitié profonde. Les liens entre ces deux compositeurs étaient tels que Schubert a eu l’honneur et l’immense tristesse d’être porte-flambeau à la cérémonie funéraire de Beethoven en 1827, décédé à l’âge de 56 ans.

Malheureusement, juste un an après en 1828, Schubert a lui-même succombé, emporté par la maladie à 31 ans. Malgré cette disparition prématurée, il nous a laissé un répertoire impressionnant et particulièrement 600 "Lieder", de nombreuses symphonies et pièces pour piano. Les fidèles auditeurs auront donc le plaisir d’écouter un programme prometteur avec au répertoire des œuvres essentiellement centrées sur les œuvres de Schubert dont naturellement la fameuse "Truite", et d’autres compositeurs connus comme Mozart, Brahms, Haydn, Strauss… Ainsi que quelques surprises de qualité dont la directrice artistique Céline Nessi a le secret : une très alléchante programmation qu’elle a joliment dénommée sous le titre "Schubert : la musique est poésie".

Un programme équilibré interprété par des musiciens virtuoses, qui ne manquera pas de séduire un large public et régaler les mélomanes de tout âge.

Fidèle à son habitude, le festival visitera plusieurs communes du secteur, St-Geniez-d’Olt et d’Aubrac, mais aussi St-Côme-d’Olt, Prades-d’Aubrac et Ste-Eulalie-d’Olt.

Le programme complet est disponible auprès de l’office de tourisme de St-Geniez ou sur le site internet www.festivalolt.com.