ADMR Aveyron : recruter pour valoriser les aidants et accompagner les aidés

En pleine campagne de recrutement, l'ADMR Aveyron organise ce jeudi une assemblée générale. L'occasion de revenir sur les moyens mis en place cette année pour le développement de la fédération.

Depuis 75 ans, l'ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) accompagne les associations qui œuvrent pour les services à domiciles sur le territoire. Ce sont 1200 salariés mais aussi 600 bénévoles sur le département qui permettent de couvrir tout le territoire. Comme l'évoque Gilbert Vigneron, vice-président de l'ADMR, "Nous sommes les seuls à pouvoir répondre présent partout, ce déploiement parle notamment au conseil départemental". Les services rendus sont aussi vastes, avec des associations proposant du ménage mais aussi de la livraison de repas ou du médical.

"Maintenant on sait qu'on existe"

Courant 2022 et sur le début 2023, la fédération a travaillé sur deux axes principaux. Le premier est celui du confort des aidants. En effet, les difficultés du métier entraînent souvent à des départs. Pour fidéliser ces aidants, 300 véhicules de fonction, dont 10 sans-permis, ont été achetés. Des véhicules hybrides, car la fédération s'engage également pour l'écologie. En plus de permettre un meilleur confort de travail aux aidants, elles permettent de se faire connaître : "Maintenant on sait qu'on existe", confie Gilbert Vigneron.

Redorer l'image de ce métier, c'est le deuxième axe pris par l'ADMR. Pour ce faire, un budget de 500 000 € a été déployé pour la formation des aidants. Grâce à une nouvelle formation "Aide et soins", en partenariat avec l'ADMR Tarn, l'organisme est maintenant certifié. Ils espèrent que leurs moyens investis porteront leur fruit, car la fédération reste en constante demande de nouveaux aidants.

Recruter pour se rapprocher

L'année passée a calmé les tensions dues au manque de personnel prêt à aider, mais un travail reste encore à faire sur l'attractivité de ces métiers. L’ADMR participe notamment à des forums sur l’emploi dans lesquels les aides à domiciles prennent le rôle d’ambassadeurs. Pour Laure Pradeille, directrice de la fédération ADMR Aveyron, « ce sont elles qui peuvent en parler le mieux. ». Les nouveaux objectifs de recrutement sont notamment tournés vers les hommes. Elle précise que « la vision est en train de changer, on souhaite éviter cette image de travail uniquement féminin ». Ouvrir les portes à tout le monde pour permettre aux associations d’ouvrir celles de leurs clients.