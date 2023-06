Decazeville. Ils ont nettoyé la ville !

Une marche écocitoyenne s’est déroulée dans le but de rendre le cadre de la vie urbaine plus agréable, avec une sensibilisation au tri des déchets.

Une quarantaine de personnes, dont quelques jeunes et des élus, a participé à la marche citoyenne "santé environnement" à Decazeville. Elle était organisée par le CCAS et la mairie de Decazeville, concurrencée par un temps lourd et orageux ainsi qu’un match de rugby.

Toutefois, les courageux participants ont ramassé de nombreux sacs de détritus en tous genres, rendant les rues de la ville plus agréable. Pour certaines personnes, elles ont redécouvert sous un autre jour certaines œuvres street art qui apparaissaient ici et là tout au long du parcours, apportant une touche culturelle non négligeable.

Emma Bessettes, du Sydom (Syndicat départemental des ordures ménagères) Aveyron, était présente sur la place Cabrol, un peu avant le départ, pour rappeler les consignes de tri en vigueur et présenter les missions du Sydom. À cette occasion, les habitants ont pu lui poser des questions sur le tri des déchets et sur le fonctionnement d’Ecotri, le centre de tri basé à Millau.

Pour préserver les ressources naturelles et notre environnement, aujourd’hui, il est impératif de bien trier ses déchets en déposant tous les emballages dans la poubelle jaune. Lorsque le tri est effectué correctement, le sac noir est fortement réduit !

Le Sydom Aveyron sera à nouveau présent lors de la nouvelle manifestation collective intergénérationnelle "ma maison zéro déchets" qui aura lieu le 19 juillet prochain à Decazeville. "Tous ensemble poursuivons les bons gestes !"

Le Sydom informe également les citoyens que le Centre de tri Ecotri de Millau, ouvrira ses portes le mercredi 21 juin prochain de 9 heures à 17 heures pour présenter son nouveau parcours pédagogique "La grande aventure du tri".

Réservation obligatoire par mail ou en téléchargeant le formulaire sur le site internet (à partir de 8 ans) : www.sydom-aveyron.com ; 05 65 68 34 49.