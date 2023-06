Decazeville. Le clip "Se Canto" des Jumeaux vient de sortir

Gilles et Jérôme Noël ont sorti le nouvel hymne d’Occitanie en CD. Il est désormais doublé d’un clip vidéo, disponible sur les réseaux sociaux. Un chant fédérateur qui apporte assurément de la bonne humeur.

Depuis 30 ans, les Jumeaux aubinois Gilles et Jérôme Noël chantent et font chanter, multiplient les spectacles et les albums, sans oublier leurs rencontres avec le monde scolaire. Ils ont revisité "Se Canto", considéré comme l’hymne d’Occitanie.

"Cette version, ce remix donc, tout en restant populaire est beaucoup plus rythmée et entraînante", expliquent Gilles et Jérôme. C’est aussi une manière de mettre en avant le Sud-Ouest, la région Occitanie et ses traditions. "Se Canto", version Jumeaux, peut s’écouter en français et en occitan sur le CD. Ce refrain bien connu touchera directement 13 départements et ceux limitrophes, à l’égal d’un trait d’union folklorique.

Beaucoup de ferveur

Récemment, ils ont enregistré un clip vidéo, lors du festival des Bandas, à Condom (Gers), avec lequel ils avaient un partenariat. "Ce fut un grand moment, une expérience incroyable, inoubliable, devant 6 000 personnes qui ont repris l’hymne avec nous, en français puis en Occitan. Ensuite, nous avons déambulé dans les rues, toujours en chantant, avec partout de la joie, des moments festifs, fraternels, débordant de ferveur", rapporte les Jumeaux aubinois. Le duo était accompagné par les musiciens et le Band’A Cappella de Lacapelle-Marival (Lot). Le clip est visible sur Facebook et sur You Tube (saisir : Les jumeaux – se canto remix clip officiel). En seulement deux jours, il y a eu 12 000 vues, ce qui n’est pas loin d’être exceptionnel.

Gilles et Jérôme Noël seront présents au centre culturel Leclerc, à Onet-le-Château, pour une séance dédicaces de leur CD, le samedi 24 juin, de 15 heures à 16 heures. Vous aurez la possibilité de chanter avec eux la célèbre chanson du Sud-Ouest. Voici quelques-uns de leurs rendez-vous pour cet été : le 23 juin, projet pédagogique à Cahors (Lot) ; 30 juin, intervention à l’IME de Cransac ; concert à Dienne (Cantal) ; 14 juillet, à Souihes (Aude) ; 17 juillet, à Terrou (Lot) ; 29 juillet, à Pordic (Bretagne) ; 8 août, Laroquebrou (Cantal) ; 11 août, Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne) ; 12 août, Le Rozier Peyreleau (Lozère) ; etc. Les Jumeaux fêteront leurs 30 ans de carrière, en octobre prochain, à Decazeville.