Espalion. L’école de rugby est allée encourager Axelle Berthoumieu

Dernièrement, l’école de rugby d’Espalion a organisé une sortie pour assister au quart de finale de l’Élite 1 féminine Blagnac-Pau. Cet évènement a rencontré un franc succès avec deux bus complets d’Espalion, plus quelques voitures pour déplacer 83 enfants et 30 adultes pour encadrer. À l’arrivée, l’accueil de Blagnac par son président Richard Caravaca sera des plus chaleureux. Un président qui a invité les petits Espalionnais à faire la haie d’honneur pour la sortie des vestiaires. Chacun a apprécié la qualité du haut niveau du rugby féminin même si le match a été à sens unique pour l’équipe locale avec une large victoire 57 à 0. Après le match, la collation offerte par le club a été l’occasion pour les petits Nord-Aveyronnais de rencontrer les joueuses et plus particulièrement Axelle Berthoumieu qui a été formée à Espalion sous les couleurs du RCENA et qui est titulaire au poste de 3e ligne aile en équipe de France. Avec beaucoup de gentillesse les joueuses de Blagnac se sont prêtées avec grand plaisir à une séance de photos et de dédicaces.