Luc-la-Primaube. Les jeunes judokas ont initié leurs parents sur les tatamis

Mercredi dernier, Gwenaëlle Viard, professeur de judo et les jeunes judokas du dojo de Luc avaient invité leurs parents sur les tatamis à une séance de découverte de leur activité ! Après un échauffement ludique et quelques exercices de mise en forme, les enfants ont appris à leurs parents avec rire et bonne humeur, une technique au sol utilisée en judo "Hon geisa gatame", comment tomber sans se faire mal avec la "chute arrière" et une prise debout "O soto otoshi" qui est un mouvement de jambe à déséquilibre arrière. De quoi initier les parents au judo. Ce fut l’occasion de rassembler les enfants et leurs parents autour d’un centre d’intérêt, qu’ils peuvent ensuite partager à la maison.

Un bon moment convivial au dojo de Luc.

La semaine prochaine ce sera le passage de ceinture pour les enfants.