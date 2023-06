Ordures ménagères à Decazeville : comment encourager les initiatives visant à diminuer les déchets ?

L’Etat encourage fortement une transition profonde de nos modes de production et de consommation, incitant les initiatives locales pour diminuer drastiquement les déchets.

La gestion des déchets devient une préoccupation majeure pour les collectivités, en tenant compte des enjeux environnementaux, de la rareté des matières premières, de l’augmentation des coûts de transport et des contraintes budgétaires. Le but est de réduire significativement les déchets produits sur le territoire et réduire leur impact environnemental, une harmonisation des services pour les 12 commues du territoire et la maîtrise des coûts liés à la collecte et à l’augmentation des taxes (TGAP) qui ont augmenté de 318 % entre 2018 et 2023 (le gouvernement a fortement augmenté cette taxe pour lutter contre le gaspillage et la pollution générée). D’ailleurs, en 2024, il ne devrait plus être distribué de sacs poubelles.

600 kilos de déchets par an et par habitant

En se basant sur des chiffres de 2021, chaque habitant de Decazeville communauté produit 600 kg de déchets par an, soit 237 kg d’ordures ménagères, 60 kg qui vont dans les sacs jaunes, 273 kg qui sont emmenés dans les déchetteries, à quoi il convient d’ajouter 30 kg de verre.

Points d’apports volontaires

Les élus communautaires planchent sur l’installation de points d’apports volontaires, probablement sous la forme de containers. Dans un premier temps, cela concernerait les habitants des quatre centre-bourg d’Aubin, Decazeville Firmi et Viviez. Les emplacements ont déjà été définis. Nous passerons donc d’une collecte en porte à porte à une collecte en apport volontaire. Cette nouvelle organisation s’étendra ensuite à l’ensemble des 12 communes, d’ici 2027. Les avantages : accès 7 jours sur 7, plus de sacs sur les trottoirs, c’est écologique et économique, moins de circulation et de nuisance, plus de sécurité pour les agents, les sacs-poubelles ne seront plus utilisés à terme. La redevance incitative (on paye ce que l’on produit) a été aussi évoquée mais les communes qui l’ont choisie pointent du doigt plusieurs problèmes : c’est un lourd investissement ; certains habitants, dès qu’ils dépassent le forfait annuel, abandonnent les sacs devant les points de collecte (ce n’est pas trop ragoûtant et des agents assermentés doivent ouvrir les sacs-poubelles pour rechercher les propriétaires) ; il faut aussi installer des caméras de sécurité car il peut se produire des actes malveillants sur le système de fonctionnement. Pas facile de faire le choix idéal. Par ailleurs, d’autres pistes seront mises en œuvre pour réduire nos déchets, comme l’incitation au compostage et de nouvelles filières de tri aux déchetteries à l’instar des articles de bricolage et de jardinage non thermiques, avec une responsabilité élargie du producteur au consommateur.