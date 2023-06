Mouret. Avec l’association "Graines en vol", "Balade spectacle" à La Loubatière le 18 juin

En bref

L’association Graines en vol propose une balade ce dimanche. Elle a comme objectif, entre autres, "la culture dans la nature.". En effet, alors que le spectacle vivant est trop souvent réservé à la rue ou aux salles, l’association souhaite proposer un lieu de diffusion encore peu valorisé, la nature. Un moyen pour des artistes de jouer avec les éléments de la nature et de proposer une création qui devient unique. De quoi ravir un public gourmand des belles choses. L’association de Land Art de Marcillac-Vallon s’amusera à nous surprendre en nichant tout un tas de surprises tout au long du chemin. Le circuit prévu est très facile, assez court et accessible à tout le monde (excepté les personnes à mobilité réduite du fait de chemins non carrossables). Rendez-vous donc à la ferme de La Loubatière, 12330 Mouret le dimanche 18 juin à 16 h au plus tard pour un départ groupé. L’association offrira le goûter. L’entrée est à 5 € par adulte, gratuite pour les enfants.

Faites de la musique sans électricité. Rendez-vous ce vendredi 16 juin à partir de 19 heures au Grand Mas, lieu-dit "La table de Maurice". Musique acoustique uniquement ! Libre participation. Buvette, pique-nique sur place possible (producteurs locaux). Annulé en cas de pluie.