Incendie : à l'origine d'un énorme feu en juin 2022, un suspect interpellé dans les Pyrénées-Orientales un an après

L'incendie près d'Opoul et Salses-le-Château avait demandé l'évacuation de 300 personnes en juin 2022.

Lundi 12 juin 2023, presque un an après les faits, une personne a été interpellée et placée en garde, suspectée d'être à l'origine d'un des plus importants incendies de l'été 2022 dans les Pyrénées-Orientales. Le pyromane présumé a été mis en examen mercredi 14 juin pour "destruction par incendie de bois, landes, pouvant causer un dommage aux personnes".

"Une commission rogatoire est désormais ouverte afin de déterminer l’ampleur des actions de cet individu. En attendant, l'individu a été placé sous mandat de dépôt", relaie la gendarmerie des Pyrénées-Orientales.

Le suspect serait impliqué dans l'un des premiers gros incendies de l'été dans le département. Au niveau des communes d'Opoul et Salses-le-Château, le 28 juin 2022, le feu a duré plusieurs jours et a ravagé 1 130 hectares. Environ 300 personnes avaient été évacuées.

De plus, plusieurs routes nationales avaient été coupées (autoroute A9, route nationale 116, routes départementales 900, 5 et 9) tout comme le trafic ferroviaire entre Perpignan et Narbonne.

Une longue et minutieuse enquête

Alors que l'incendie faisait des ravages, une cellule "recherche des causes et circonstances des incendies" avait été activée. Cela a permis de confirmer rapidement que la mise à feu était intentionnelle.

Une enquête judiciaire méticuleuse a pris le relais, menée par les gendarmes de la compagnie de Rivesaltes, afin d'identifier l'auteur des faits. Les investigations ont duré près d'un an avant d'identifier un suspect habitant dans les Pyrénées-Orientales.

"Le long et minutieux travail d’enquête des gendarmes, leur ténacité et les moyens engagés par le groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales ont été soulignés à de nombreuses reprises par le Procureur de la République Jean-David Cavaillé".

