La semaine de travail de quatre jours fait rêver les Français

(ETX Daily Up) - Après l’avènement du travail hybride, l’idée d’accomplir en quatre jours les tâches professionnelles autrefois réparties sur cinq jours fait du chemin. Les Français manifestent une forte appétence pour ce rythme de travail alternatif, comme le révèle un nouveau sondage.

L’institut OpinionWay a réalisé cette enquête pour Indeed auprès de 1138 salariés français travaillant dans les secteurs privé et public, dont 335 ont moins de 30 ans. On y apprend que 67% des répondants souhaiteraient travailler quatre jours par semaine, au lieu de cinq. Ils seraient prêts à faire plusieurs concessions pour bénéficier de cet aménagement, y compris à faire des journées plus longues pour mener à bien leurs missions. Et ce n’est pas tout : 28% des salariés ne verraient pas d’inconvénient à gagner moins bien leur vie si cela leur permettait de travailler moins d’heures sur quatre jours. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Huit actifs sur dix aimeraient conserver le même salaire tout en organisant leur semaine de travail sur quatre jours. Ce scénario séduit tout particulièrement les 18-30 ans (88%), ce qui atteste de la volonté des jeunes générations de maintenir un équilibre entre leurs vies professionnelles et privées.

Mais la semaine de quatre jours améliore-t-elle vraiment la qualité de vie au travail ? En théorie, la durée de travail sur la semaine reste inchangée, ce qui contribuerait à intensifier le rythme et, par extension, la pression qui repose sur les salariés pour accomplir leurs objectifs. Mais les premiers retours d’expérience sont largement positifs. La santé mentale et physique des 3000 travailleurs britanniques ayant expérimenté la semaine de quatre jours entre juin et décembre 2022, s’est améliorée et 39% d’entre eux se disent moins stressés, d’après des chiffres de 4 Day Week Global.

Un jour "gagné" pour mieux... travailler ?

De quoi faire rêver les salariés français. Ils sont nombreux à dresser un portrait idyllique de ce que serait leur vie s’ils avaient des semaines de travail plus condensées. Ainsi, 71% des sondés estiment qu’ils se sentiraient mieux mentalement grâce à cette organisation du temps de travail, tandis que 68% pensent qu’ils pourraient davantage profiter de la vie. Les avis concernant ce à quoi servirait ce jour de travail "gagné" divergent, même si le repos est l’option plébiscitée dans 47% des cas. S’ensuivent les loisirs (46%) et les tâches nécessaires du quotidien (44%), comme les rendez-vous médicaux ou les courses. À noter que les 18-30 ans sont plus susceptibles de consacrer leur jour libre à différentes activités de loisirs plutôt qu’à se ménager. L’enquête OpinionWay-Indeed révèle aussi des disparités en fonction des genres. Les femmes comptent davantage se reposer et réaliser leurs tâches du quotidien durant ce cinquième jour que les hommes. Ces messieurs sont plus nombreux à envisager d’entretenir leur vie sociale en accordant du temps à leurs proches, mais aussi à s’investir dans de nouveaux projets. Étonnamment, 12% des sondés aimeraient profiter de cette journée supplémentaire pour… travailler. Cette idée va complètement à l’encontre du principe de la semaine de quatre jours, et montre à quel point la gestion du temps de travail est un sujet de préoccupation.

À l’heure où un grand nombre de salariés estiment que leur emploi occupe trop de place dans leur vie, la semaine de quatre jours est d’autant plus séduisante qu’elle leur offrirait un sas de décompression. Les deux tiers des répondants estiment qu’ils seraient davantage motivés si leur activité professionnelle était plus condensée. La majorité d’entre eux imaginent également que les journées travaillées seraient moins dures à vivre, ce qui, au long terme, les rendrait plus attachés à leur entreprise. De quoi convaincre patrons et managers à sauter le pas.

Pour en savoir plus sur la semaine de quatre jours, écoutez le deuxième épisode de TRENDZ, le podcast de la rédaction d'ETX Majelan.