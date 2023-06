Luc-la-Primaube. Les clubs arts plastiques exposent leurs œuvres

En effet, parmi les clubs d’activités, la MJC de Luc-la-Primaube propose un club d’artistes amateurs qui se retrouvent le vendredi matin de 9 h à 12 h, salle pilote à l’Espace Antoine Saint-Exupéry à La Primaube.

Les participants travaillent avec 2 artistes connus et reconnus, Nathalie Andrieu, sculptrice et plasticienne, et Mireille Perrin qui anime des ateliers libres d’arts plastiques (dessin, fusain, sanguine, crayons de couleur, pastel) et de peinture (aquarelle, acrylique, huile, au couteau).

L’occasion de plonger dans différents univers artistiques.

Ces talentueuses artistes amateurs, Geneviève, Gisèle, Katherine, Madeleine, Claude, Arlette, Colette… font preuve d’habileté manuelle et de minutie, réalisant de magnifiques œuvres qu’elles ont exposé avec celles du club d’arts plastiques enfants courant juin à la MJC, dans le hall d’entrée de l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube, avant de les emporter chez elles.