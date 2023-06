Decazeville. Les collégiens se préparent pour les Jeux olympiques

Dans le cadre de la SOP (Semaine Olympique et Paralympique) qui se déroule dans les divers établissements scolaires de l’Hexagone, l’équipe EPS (Éducation Physique et Sportive) du collège Paul-Ramadier de Decazeville a proposé plusieurs actions au vu de la labellisation "Génération 2024" de l’établissement. Rappelons que la France accueille les Jeux olympiques et Paralympiques l’an prochain, de juillet 2024 à septembre 2024. Il est important pour les enseignantes que les élèves prennent conscience de cet évènement mondial majeur.

Des ateliers ont été mis en place afin de faire découvrir aux jeunes les différentes disciplines, en collaboration avec le mouvement sportif. Un accent a été porté en outre sur les valeurs olympiques et paralympiques ainsi que sur le handicap avec lequel il faut changer notre regard, en intégrant des rencontres de parasports ou de sports partagés.