Bertholène. Les écoliers dans l’univers de la ferme

Les écoliers bertholénois se sont récemment rendus à Montagnac pour visiter l’exploitation agricole de la famille Chauchard Brullon, éleveuse de brebis Lacaune. Les enfants ont été emmenés dans l’univers des animaux. Ils ont pu observer de près poules, chèvres, chats et chiens de la ferme, un impressionnant taureau de race Aubrac et des vaches de même race.

En poussant la porte de la bergerie, les élèves ont découvert les brebis et leurs agneaux qu’ils ont pu approcher après un temps d’acclimatation. Ils ont posé de nombreuses questions et les agriculteurs leur ont expliqué en réponse leur travail d’éleveurs et la vie des brebis à la ferme. Ils ont entraîné les élèves sur la route du lait, depuis la salle de traite jusqu’au tank d’où le lait part chaque jour vers Roquefort. Les enfants ont été mis au défi de traire les brebis à la main. Ils n’ont pas démérité et ont pu déguster le fruit de leur labeur. Ils ont terminé cette belle matinée par un pique-nique en plein air assis sur des bottes de foin.

Un peu plus tôt dans l’année, la classe avait visité une autre ferme, celle de la famille Boulet, éleveuse de vaches Aubrac. Ces visites ont été des occasions d’acquérir de nouvelles connaissances sur la vie des animaux et leurs liens avec les hommes.