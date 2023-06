Luc-la-Primaube. Vincent Besombes expose sa collection personnelle d’objets de la Résistance

Vincent Besombes, passionné d’histoire, président du comité de Rodez du Souvenir français, et membre de la Société des lettres sciences et arts de l’Aveyron, fait partie de ces collectionneurs passionnés pour lesquels rien ne semble impossible. Les objets qu’il a sauvés de l’oubli s’entassent chez lui, au Monastère-sous-Rodez. Mais pas seulement. Il a accepté de les partager et l’exposition "Résistance en Aveyron" à la médiathèque de La Primaube constitue un témoignage poignant de la guerre de 14-18 vécue au quotidien.

Lors du vernissage qui a eu lieu samedi dernier en présence des élus de Luc-la-Primaube, le maire Jean-Philippe Sadoul a salué le travail de mémoire de Vincent Besombes et l’a remercié pour son action de sauvegarde au quotidien. "Mon but est de transmettre, de partager, de maintenir la mémoire avec un grand M", a expliqué Vincent Besombes, avant d’inviter les participants à observer les vitrines dans lesquelles étaient exposés énormément d’objets du maquis qui sont autant d’explications très concrètes de ce conflit sans précédent, des objets authentiques de la vie quotidienne de la Résistance aveyronnaise, des pièces relatives à l’occupation allemande dans notre département, des photos et des documents originaux sur le massacre de Sainte-Radegonde ainsi que des souvenirs de la Libération. Etaient également exposés le manuel de l’infirmier et du brancardier de 1940, des savons de Marseille avec Croix de Lorraine réalisés lors de la libération, des cartes d’identité vierges, un ceinturon, une montre à gousset, des douilles, des poings américains, un sac de parachute, une cartouchière allemande, le paquetage du soldat avec sac à dos totalement inadapté à la marche et gamelle datant de 1852, des décorations, des brassards, casques, vêtements réalisés à partir de toile de parachute…