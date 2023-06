Brommat. Agréable journée dans le Puy-de-Dôme pour le club des Amis

Le 7 juin le club des Amis a passé une agréable journée dans le Puy-de-Dôme. Après un départ matinal de Brommat et une halte à l’aire de La Fayette, nos promeneurs ont mis pied à terre dans la magnifique vallée de l’Aga près d’Ambert pour une visite du moulin Richard de Bas. Ce "moulin à papier" est le dernier en activité en Auvergne qui fut une des toutes premières à fournir du papier en France. Ce moulin qui produit 200 feuilles de papier/jour (destinées aux éditeurs, artistes…) est classé monument historique depuis 1983 et entreprise du patrimoine vivant depuis 2020. Après la visite, direction Alrance pour le repas de midi avant la visite du musée de la dentelle qui permet de découvrir les savoir-faire de ce patrimoine témoin de notre histoire. La journée se poursuivait par la découverte du "jardin de la terre" tout droit sorti de l’imagination de Laurence Médioni. Les espaces végétaux sont dessinés en forme de continent, et les pelouses symbolisent les mers et océans.

Le soir arrivant, retour vers Brommat pour partager le verre de l’amitié offert par le club. La vingtaine de participants est revenue enchantée de cette journée.