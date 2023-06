Commerces, logements, santé, environnement : quelles aides aux communes contient le Plan France Ruralités ?

Lors d'un déplacement dans la Vienne ce jeudi 15 juin, la Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé les grandes lignes de ce plan destiné à soutenir les territoires ruraux. On détaille.

Pas si dépeuplée que ça, la campagne. Près d'un tiers des Français, soit environ 22 millions de personnes, vit dans les grands espaces des territoires ruraux. Des territoires souvent qualifiés de "déserts", en matière de santé, de logement, de commerces ou de désenclavement.

Dans le but d'"améliorer la vie des habitants" des zones rurales, la Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé les grandes lignes de la quarantaine de mesures du "Plan France ruralités" qui promet "des dizaines de millions d'euros" au monde rural, lors d'un déplacement ce jeudi 15 juin dans la Vienne en compagne de trois de ses ministres, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

Le détail de ces aides en chiffres.

Mobilité : 90 millions d'euros

"90 millions d’euros sur trois ans" seront débloqués pour aider les collectivités à déployer des services de mobilité "innovants et solidaires" afin d'inciter les ruraux à être moins dépendants de la voiture. "Par exemple, aider des associations qui louent des scooters ou vélos électriques dans les campagnes pour les jeunes sans permis ou encore aider à remplacer des véhicules thermiques par des électriques pour celles qui accompagnent les séniors dans leurs déplacements", détaille Dominique Faure dans une interview au Huffington Post.

Santé : 700 Maisons de santé et 100 "médico-bus"

Ces médico-bus, environ un par département, auront "un médecin à bord pour aller vers les populations qui ont besoin de services de santé, exactement comme dans un cabinet médical", dit Dominique Faure.

700 maisons pluridisciplinaires de santé supplémentaires sont également annoncées.

Logement : 15 millions d'euros et des primes

"Une prime de 5 000 euros" à destination des propriétaires qui "réhabilitent leur logement vacant" sera mise en place, ainsi que "15 millions d'euros à l'accompagnement des communes, dans la mise en œuvre des opérations de revitalisation du territoire et de l'habitat", a promis Elisabeth Borne, citée par France Info.

Commerces : 12 millions d'euros

Parce que "plus de 20 000 communes n'ont plus de commerces", 12 millions d'euros seront alloués afin de financer des installations, ainsi qu'un "abondement" de 60 millions d’euros sur 3 ans au fonds de soutien aux commerces ruraux. Selon la Première ministre, "75 premiers commerces" vont ouvrir dès cet été.

Les exonérations sociales et fiscales pour installer une activité économique dans une commune seront aussi renforcées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

Environnement : 59 millions d'euros

La dotation "biodiversité" qui sera portée de 42 millions d'euros "à plus de 100 millions d'euros" servira à rémunérer les communes pour les aider à préserver biodiversité, zones humides et parcs naturels.

Un référent ruralité dans les préfectures

Ce Plan France ruralités annonce aussi un "référent ruralité" dans les préfectures. Une bonne idée pour le directeur de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) Cédric Szabo, qui espère que "ces référents ruralité aient plus de pouvoir et plus d'importance dans l'écosystème préfectoral pour mettre en garde, par exemple sur la question de l'accès aux soins". Il estime toutefois que ce référent ne sera pas suffisant "pour traiter toutes les questions liées au commerce, à la santé, l'école, l'emploi ou la mobilité", a-t-il énuméré dans une interview au Point.