Pierrefiche. La culture occitaniste à l’honneur

À la salle des fêtes du village, s’est déroulé la journée de rassemblement occitan, ou en langue "nostre" la journée de "recampament" occitan. Cette manifestation est organisée par l’Adoc12. L’objectif de cette association départementale est l’apprentissage de la langue et de la culture occitane du Rouergue avec des méthodes adaptées à l’âge des enfants.

Elle intervient dans les écoles et propose une initiation à notre langue régionale aux élèves, de la petite section de maternelle au CM2, tout au long de l’année scolaire. Elle s’inscrit dans le programme de référence du rectorat de Toulouse pour le développement de l’enseignement de la langue et de la culture.

220 enfants ont participé

En fin d’année, les écoles sont conviées à un rassemblement autour d’animations et de spectacles. Cette année ce sont les enseignantes de Pierrefiche et leurs élèves qui ont accueilli dans leur école et dans la salle des fêtes voisine, les enfants de Bertholène, Palmas, Vimenet, Lapanouse, Lavernhe et Sévérac-le-Château, environ 220 enfants.

Le matin, représentation théâtrale "La pacha del Fantasti" par la compagnie "La Rampe" Théâtre Inter-régional Occitan, de Montpellier. Puis chants appris durant l’année, et danses. Suivi à midi par un pique-nique et l’après-midi, trois ateliers animés par onez intervenants de l’association : jeu où le vocabulaire vu au fil des séances est réinvesti, conte interactif et petites expériences autour de l’eau.

Pour les petits de la maternelle, des activités adaptées leur ont été proposées (conte, collage, comptines). Pour tous ce fut une journée intense et très appréciée.