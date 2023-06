Druelle Balsac. Le club cuisine en assemblée

Le club cuisine, tenait dernièrement son assemblée générale.

La municipalité était représentée par Mes Cot et Boyer-Madrières. Il était rappelé que la mairie mettait à la disposition du club la cuisine, les salles et avait investi dans un nouveau four et un frigo.

Trente-trois adhérents étaient présents, plus 27 délégations de pouvoir, donc 60 personnes sur 74.

Les cours attirent 28 personnes en pâtisserie, 22 en cuisine et 34 en œnologie. Sachant que plusieurs adhérents font deux cours et un trois cours.

Pour l’année 2023, il y avait 3 ados de 17 ans, dont 2 en cuisine et 1 en pâtisserie. 2 de 13 ans, un en cuisine et l’autre en pâtisserie.

Une nouveauté cette année consistait à proposer des ateliers pour les enfants de 5 à 10 ans.

Le club cuisine et œnologie avait été créé il y a 20 ans par M. et Mme Lapergue.

Pour cet évènement, une réflexion est en cours pour savoir comment le fêter. Aucun candidat ne s’étant présenté pour la succession du bureau, ce dernier reprend du service.

Le président concluait en espérant que l’association avait atteint son but, à savoir la promotion de l’art culinaire et l’apprentissage de la connaissance des vins pouvant accompagner les plats et les pâtisseries.

Un apéritif était ensuite servi avec des toasts préparés par les adhérents en œnologie.

Suivait le repas avec au menu :

- Brochettes noix St-Jacques, crevettes, champignons, ventrèche fumée sauce curry.

- Joues de porc à la bière et tagliatelles à la crème.

- Royal chocolat à la cerise et verrine crumble amande et romarin, compotée d’abricot au miel, mousse à la pistache.

Les personnes intéressées par ces activités peuvent s’inscrire au numéro de M. Bonhomme, au 0 637 216 607.