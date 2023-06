Montézic. Les plateformes de répit réunies au Valadou

Le centre de ressources Le Valadou a eu le plaisir d’accueillir les confrères de 11 plateformes de répit (PFR) de l’Occitanie, venues de 6 départements (Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Lot et Lozère). Cette journée, organisée par Audrey Guy et Danièle Berne de la MND Occitanie (Maladies Neuro Dégénératives) animatrices des PFR et responsables des formations, avait pour but de se rencontrer. Ces rencontres entres PFR se déroulaient annuellement avant la crise sanitaire du Covid afin de tisser du lien entre les plateformes et favoriser le partage d’expériences. Cette année, la plateforme de répit du Valadou, portée par le CCAS de Montézic, a été choisie pour donner un nouvel élan à ces échanges. La matinée a commencé par la visite du Valadou, puis Mme Cestrières a présenté le fonctionnement de la plateforme de répit, en synergie avec l’ensemble des professionnels médico-sociaux du Nord Aveyron, qui accompagne des familles dès le début de la maladie avec un accueil de 5 jours sur 7. Un temps dédié à un public jeune (moins de 65 ans) est apparu nécessaire avec l’ouverture le vendredi après-midi, afin de leur garder un temps spécifique. Dans cette continuité, un projet d’accueil de jour pour jeunes malades est porté par le Valadou avec toujours une problématique de la mobilité pour tous sur notre territoire pour accéder à ce type de structure. Puis la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé), organisation médico-sociale sur le Nord Aveyron a fait part de ses actions en présentant son fonctionnement et son rôle. Avant le déjeuner en plein air, les PFR ont partagé leurs expériences des différents logiciels qu’elles utilisent. L’après-midi s’est déroulée autour d’ateliers pratiques en sous-groupe permettant de croiser les regards entre les différentes PFR. Faire de la mutualisation d’expérience, s’appuyer les uns sur les autres, se connaître