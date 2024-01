Montézic. Les investissements se poursuivent

Pauline Cestrières, maire, et le conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population en présence de Mme Cazard, conseillère départementale, des représentants des pompiers du centre de secours de Saint-Amans- des-Côts et des associations intervenant sur la commune. Après être revenu sur les actions réalisées l’année écoulée, le maire a évoqué les projets en cours comme celui du tiers lieu, dont les travaux viennent de débuter et qui accueillera la nouvelle bibliothèque communale, des locaux pour les associations, des bureaux pour des entreprises de services ainsi qu’une zone destinée au télétravail. Concernant le local de chasse, le permis de construire est acquis mais, comme cela avait été le cas pour le tiers lieu, il est difficile de pourvoir les lots. De ce fait, plusieurs consultations se sont avérées nécessaires. Ensuite, les projets ont été évoqués, notamment ceux de l’opération cœur de village, menée en collaboration avec le CAUE et le Département, l’aménagement du sentier du Pic du Castel et de la demande d’un nouveau permis d’aménager sur le site du Valadou. Il a été précisé que le financement de ces nombreux et importants projets qui bénéficient à l’ensemble de la population est porté par le budget communal dans lequel est intégré le legs de M. Milhau. Enfin, de nombreux échanges ont eu lieu avec entre autres des questions sur le transport à la demande, le taxi solidaire, la sécurisation de la départementale entre Montézic et Lacroix-Barrez… Pour finir, les participants ont partagé un moment de convivialité autour du verre de l’amitié.