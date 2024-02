Montézic. Les écoliers ont fêté carnaval au Valadou

C’est vêtus de leur plus beau déguisement que les enfants de l’école primaire de Montézic se sont rendus au Valadou où les adultes les attendaient avec un collier de fleurs. Tous ensemble, ils ont fabriqué un masque créant une unité au sein du groupe.

Après cet atelier de bricolage et un goûter, les enfants ont défilé et dansé en musique sous le regard des adultes présents. Ce moment a ravi tout le monde à en juger par les sourires présents sur tous les visages.

Un partenariat entre le centre et l’école

Depuis la rentrée de septembre, un partenariat a été établi entre le centre du Valadou et l’école de Montézic. Les élèves se rendent une fois par période au Valadou pour travailler sur une thématique commune.

Les personnes accueillies au centre, tout comme les enfants, travaillent cette thématique en amont et préparent la rencontre avec leurs encadrants respectifs.

Ces rencontres donnent lieu à un échange intergénérationnel riche et formateur.

Petits et grands s’entraident, discutent et se conseillent pour parvenir à un but commun. C’est le thème du carnaval qui a été retenu pour cette période.

Les adultes du Valadou avaient alors préparé des décorations pour accueillir les enfants qui eux avaient préalablement découpé des images pour confectionner des masques.