Montézic. Spectacle et bonne humeur à la salle des fêtes

La salle des fêtes de Montézic était remplie d’enfants, parents et famille pour attendre la venue du père Noël annoncée en fin de soirée.

Les enfants de l’école ont d’abord présenté un très joli spectacle autour de chants de noël et des petites pièces de théâtre. Leur surprise a été grande lorsque la porte s’est ouverte et qu’ils ont aperçu le père Noël. Organisée par le bureau de l’APE, cette soirée ouverte à tous les habitants s’est terminée autour de gourmandises faites par les enfants, les parents et les bûches de Noël d’Hélène.