Saint-Amans-des-Cots. Important lâcher de poissons dans le lac

Le lac de Montézic a retrouvé les poissons qu’il avait perdus au cours de la vidange du printemps 2023. Le repeuplement financé par EDF et organisé par la Fédération de pêche de l’Aveyron a été effectué en plusieurs fois courant novembre avec la participation de l’AAPMA de la Viadène (Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique). Le déversement des quatre tonnes de poissons : sandres, brochets, perches, gardons, câpres a été réalisé dans les meilleures conditions par le personnel de la Fédération et une quinzaine de bénévoles de l’APPMA de la Viadène. Un grand remerciement aux communes de Montézic et de Saint-Symphorien qui ont mis à disposition leurs tracteurs et leurs employés communaux ; ce qui a grandement facilité le travail pour accéder au bord de l’eau. Les poissons de belle qualité venus des étangs des Dombes dans l’Ain étaient arrivés en parfaite santé. Maintenant on peut espérer une bonne reproduction ce printemps 2024 pour revoir une population dans ce lac très apprécié des pêcheurs locaux. En complément de ce repeuplement, l’APPMA de la Viadène a financé le déversement de belles truites fario dans les lacs de Montézic et de Saint-Gervais.