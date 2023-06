Le film culte revient "plus grand, plus beau, plus fort" !

Pour fêter les 21 ans du film de comédie culte, "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" va ressortir au cinéma le 5 juillet 2023 dans une version restaurée. Tant au niveau de l'image, qui sera en 4K, qu'au niveau du son puisqu'un énorme travail a permis de l'adapte en Dolby Cinéma. Pour l'occasion, une bande-annonce très... atypique, a été publiée ce vendredi 16 juin. "Grâce à Ciné Boost, le dernier né des laboratoires 4K", le film a retrouvé tout son éclat ! Sous la forme d'une publicité de produit d'hygiène, l'une des comédies françaises les plus appréciées de l'histoire se refait une beauté et annonce son retour : 5 euros la place Dans cette bande-annonce, le réalisateur Alain Chabat annonce le tarif sera unique et de 5 euros, même après la fête du cinéma. Lors de sa sortie en 2002, "Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre" avait été le plus gros succès de l'année avec 14,4 millions d'entrées en France.