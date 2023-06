Onet-le-Château. Dix bougies sur le gâteau d’anniversaire du centre équestre Poney-Village !

Pour Nelly Degivry, c’est un rêve de gamine qui devient réel au printemps 2013. Après de nombreuses difficultés administratives, le centre équestre Poney-Village voit le jour grâce à sa famille et ses proches.

Au début, c’est une cavalerie de 15 poneys et chevaux et 3 hectares de prairie. Dix ans plus tard, Poney-Village compte 120 adhérents, 30 équidés et 30 hectares ! Équitation de loisirs ou en compétition avec de nombreux titres régionaux et nationaux en CSO et Horseball, ce petit club familial a trouvé ses marques sur la commune d’Onet-le-Château (entre Vabre et Onet-Village).

Le 3 juin dernier, a eu lieu une belle fête : les parents et cavaliers du club se sont retrouvés au centre équestre pour une journée très conviviale à l’occasion des 10 ans du club : taureau mécanique, match de démonstration de Horseball, mini-Olympiades tout l’après-midi, et ambiance festive jusqu’au petit matin, avec 120 repas, pour souhaiter à Poney-Village, une longue vie sportive autour du cheval. Ce dimanche 18 juin, Poney-Village organise un Concours de Sauts le matin et un Derby Cross l’après-midi, dans son parcours cross construit par ses membres bénévoles. Venez y faire un tour !

Buvette sur place et journée ensoleillée (mais il y a des arbres) au programme, pour passer un moment en famille et regarder de belles disciplines équestres : 7 clubs du département pour 120 engagés sur la journée, vous attendent de 9 h 30 à 17 h.

Quant aux inscriptions à l’école d’équitation, vous pouvez prendre rendez-vous dès le 26 juin, au 06 86 61 14 68, pour une visite du centre et avoir toutes les informations.