Dortoir brûlé, étudiants tués : ce que l'on sait de l'attaque perpétrée dans une école, en Ouganda

Une école de l'ouest de l'Ouganda a été attaquée, vendredi 16 juin 2023, par des membres d'un groupe armé lié à l'Etat islamique. Au moins 25 personnes ont été tuées.

Dortoir brûlé, nourriture pillée...

Ce sont des membres des Forces démocratiques alliées qui ont perpétré cette attaque. Basé dans l'est du Congo, ce groupe, qui a prêté allégeance à l'Etat islamique, a attaqué l'école secondaire Lhubirira à Mpondwe, dans l'ouest du pays.

Un très lourd bilan

Selon la police locale, les assaillants ont brûlé un dortoir et pillé de la nourriture, et ôté la vie à 25 personnes. Nos confrères de l'AFP, qui citent le responsable gouvernemental ougandais en charge du district, indiquent que "tous les morts sont des étudiants de l'école", âgés de 16 ans ou plus. Le bilan pourrait s'alourdir, puisque "huit victimes ont également été retrouvées et sont toujours dans un état critique à l'hôpital de Bwera", a déclaré la police ougandaise sur Twitter.

Les assaillants pris en chasse

Les soldats poursuivent les assaillants qui ont fui vers le parc national des Virunga, en République démocratique du Congo, a ajouté la police. Un porte-parole des forces de défense ougandaises a ensuite précisé sur Twitter que les assaillants avaient enlevé plusieurs personnes et que les soldats tentaient de les secourir.

En avril, les combattants des ADF ont attaqué un village dans l'est de la République démocratique du Congo, tuant au moins 20 personnes. L'Ouganda a envoyé des troupes au Congo pour aider à combattre le groupe armé