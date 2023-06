LGV Lyon-Turin : plus de 4 000 manifestants bloqués par les forces de l'ordre, tensions et blessés

La manifestation pour protester contre le projet de ligne à grande vitesse à travers les Alpes avait été interdite par la préfecture de Savoie. Récit en direct.



Entre plus de 3 000 et plus de 4 000 manifestants contre le projet de LGV transalpine entre Lyon et Turin, avec un tunnel de 57 km de long, se sont retrouvés ce samedi 17 juin à La Chapelle (Savoie) lors d'une manifestation prévue sur la RD 1006, une zone où l'interdiction de manifester lancée la veille par la Préfecture ne s'appliquait pas. Face à eux, environ 2 000 membres des forces de l'ordre.

Le cortège, parti vers 13 h 45, est bloqué par les forces de l'ordre au bout de deux kilomètres.

Une situation qui crée des tensions. Selon Gwendoline Delbos-Corfield citée par France 3, "le commandant de gendarmerie fait preuve de bonne volonté". Après des discussions avec les élus présents dans la manifestation, le préfet de Savoie va accorder 2 kilomètres supplémentaires au cortège d'opposants. Malgré cet accord, la manifestation ne reprend pas et la tension remonte d'un cran. Peu après 15 heures, les premiers heurts éclatent entre gendarmes et manifestants parmi les plus radicaux, au nombre de 300, selon les autorités.

Après un répit d'environ 30 minutes et des sommations des forces de l'ordre appelant à la dispersion, les tensions reprennent, loin toutefois de celles de Sainte-Soline. La situation est toujours bloquée. Une vingtaine de manifestants a été blessée selon France 3, qui relève que des dizaines de personnes tentent de traverser la rivière Arc en vue de rejoindre l'autoroute A43.

Le préfet de Savoie fera un point de la situation à 18 h 30 à Saint-Jean-de-Maurienne.

Un projet contesté

D'un coût de 26 milliards d'euros et validé par l'Union européenne, le projet de LGV entre Lyon et Turin, vieux d'une trentaine d'années, avec un tunnel de 57,5 km sous les Alpes, est destiné à favoriser le fret (80% du trafic prévu) par rapport au transport routier. Les travaux ont déjà débuté. Les opposants à cette LGV dénoncent un projet pharaonique, coûteux et dangereux pour l'envirionnement, rappelle Le Monde.