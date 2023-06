Decazeville. Du théâtre pour être mieux au travail avec Chorus

Depuis décembre 2022, Chorus, association intermédiaire pour aider à la recherche d’un emploi, souhaite formaliser une démarche QVT (qualité de vie au travail) en son sein. L’idée a été de créer une pièce de théâtre pour faire passer le message, avec deux intervenants. Emmanuelle Bessez dirige un cabinet conseil et constate, sur le terrain de la vie professionnelle, que les travailleurs manquent de connaissance sur le sujet de la qualité de vie au travail, et de compétence à prendre soin d’eux-mêmes et de leur entourage professionnel. Alors que la valeur "bienveillance" est prônée par nombre d’entreprises, son incarnation dans les comportements est encore trop rare.

En parallèle, Marc Duranteau est professeur de théâtre, crée et produit ses propres spectacles depuis plus de 15 ans (compagnie "MadProd31"), qui sont exclusivement des comédies sur des sujets de société. Rendez-vous le 6 juillet, à 18 heures, salle Roques, à Decazeville. Cette pièce permet de partager l’ambition de Chorus avec l’ensemble des parties prenantes. Sont invités les salariés (équipe et en parcours, les clients, les partenaires institutionnels, financiers et techniques) et toute personne qui pourrait être intéressée. Cette pièce sera suivie d’un échange et d’un apéro dînatoire.