En Aveyron aussi, des cartes topoguides sur les chemins de Saint-Jacques

Créateurs du site Santiagooo.com, consacré aux chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Isabelle et Benoît Zeller viennent d’éditer des cartes topoguides qui regroupent, outre une cartographie détaillée, un maximum d’informations sur les hébergements, les intérêts touristiques et les services pratiques.

Chaque année, dès les premières journées printanières, des centaines et des centaines de pèlerins et de randonneurs traversent l’Aveyron, sac au dos, en parcourant le GR65, l’une des voies les plus fréquentées des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après avoir été hébergeurs pendant près de 20 ans, sur la voie du Puy-en-Velay, Isabelle et Benoît Zeller les connaissent bien ces chemins. Tout comme ils savent bon nombre d’attentes de tous ceux qui les empruntent.

Le meilleur des chemins

Installés, non loin du village et de l’abbatiale de Conques, sur les hauteurs de Sénergues, Isabelle et Benoît ont eu la bonne idée, il y a de cela quatre ans, de créer un site internet (www.santiagooo.com), à travers lequel ils présentent le meilleur des chemins de Saint-Jacques. Le succès étant au rendez-vous, le site attirant de plus en plus de visiteurs, le couple a décidé d’étoffer son offre en créant les premières cartes topoguides des chemins de Saint-Jacques.

En collaboration avec la Fédération française de randonnée et l’Agence française des chemins de Compostelle, Santiagoo vient d’éditer ses premiers Top’Etapes : les trois premiers sur les tronçons du GR 65, Le Puy-en-Velay-Figeac, Figeac-Condom, Condom-Saint-Jean-Pied-de-Port ; le quatrième sur la voie du Célé et celle de Rocamadour. Outre une cartographie hyper précise, sur laquelle l’on retrouve le tracé officiel et ses alternatives, les distances et les difficultés du parcours, ces Top’Etapes, et c’est là le véritable plus, regroupent une somme d’informations sur les hébergements et ce qu’ils proposent, les intérêts touristiques et les services pratiques (wc, points d’eau, aires de repos…). Traduction de l’impact économique des chemins de Saint-Jacques, plus d’un millier d’hébergeurs sont recensés sur la voie du Puy-en-Velay, dont plus d’un tiers sur le tronçon du Puy à Figeac, qui traverse une bonne partie de l’Aveyron, du plateau de l’Aubrac à Decazeville et Livinhac-le-Haut. Un système de QR Code permet également de se connecter sur les sites de chaque village ou ville traversés. Disponibles sur la boutique en ligne de Santiagooo, ces cartes topoguides sont également diffusées dans plusieurs points de vente, jusqu’en Belgique même…

Carnets de route et de voyage

Depuis un an, le site de Santiagooo s’est enrichi d’une nouvelle rubrique Carnets de route, qui permet à chaque randonneur de calculer et de préparer son périple, en fonction du parcours, des distances et des hébergements recherchés. La formule a déjà séduit de nombreux marcheurs et plus de 4 000 carnets de route ont été tracés. D’ici peu, ceux qui le souhaitent pourront transformer ces carnets de route en autant de carnets de voyage, avec la possibilité de les publier.

Benoît et Isabelle, contact au 07 61 72 34 25, Santiagoo.com