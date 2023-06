Villefranche-de-Rouergue. Les "Seniors de la Bastide" en balade d’un jour en Corrèze

Nouveau rendez-vous pour le club des "Seniors de La Bastide" : la traditionnelle sortie annuelle d’une journée, pour laquelle une soixantaine d’adhérents s’étaient inscrits. Direction cette année le petit village de Collonges-la-Rouge, berceau des "Plus Beaux Villages de France".

Avec ses petites ruelles médiévales, ses castels et ses tours fortifiées, la "cité aux 25 Tours", a ravi les aînés villefranchois, avec une visite guidée très intéressante. Elle a été suivie d’un repas pris dans un restaurant potager au concept nouveau, des maraîchers cuisinant leurs propres légumes et proposant de retrouver la saveur de produits locaux. Tout y est fait maison dans le respect du terroir. L’après-midi, direction Varetz pour y découvrir Les Jardins de Colette. Une promenade guidée a mené le groupe dans un parc floral à travers six tableaux retraçant la vie et l’œuvre d’une des plus grandes écrivaines françaises.

Cette sortie en Corrèze était proposée à l’ensemble des sections du club, elle a donc permis aux marcheurs (randonnée et marche nordique), aux danseurs et aux nageurs de l’aquagym de se rencontrer et de vivre ensemble une super journée bien remplie et très conviviale.