Paris : le 14e arrondissement livre sa programmation pour le Mois parisien du handicap

La programmation variée du Mois parisien du handicap dans le 14e vous propose tout au long du mois de juin des rencontres et animations artistiques, sportives et culturelles, avec l'ambition de changer le regard sur la différence.

Dans le 14e, le Mois Parisien du Handicap est coordonné par la Mairie avec les bénévoles du Conseil Local du Handicap de l'arrondissement ainsi que les acteurs du handicap de l'arrondissement.

Tout au long du mois, les actrices et acteurs du handicap et les habitant·e·s de l'arrondissement vous présenteront leurs actions auprès des enfants et adultes en situation de handicap et leurs créations. Venez les rencontrer autour de spectacles, conférences, visites, démonstrations, ateliers sur des thèmes culturels, artistiques et sportifs !

Des initiations spécifiques au handisport seront également proposées, à retrouver dans le programme des Dimanches du sport.

Le Forum "Vivre nos différences"

Vendredi 16 juin, de 13h à 19h30, la Mairie du 14e arrondissement en partenariat avec le Conseil local du handicap, les acteurs du handicap, l'Office municipal des sports et les associations partenaires de l'arrondissement organise un après-midi festif, varié et inclusif !

Parvis de la MPAA/Broussais, 100 rue Didot

Au programme

13h-18h - stands d'information

13h-14h: IDES sensibilisation au braille et à la technique de guide. Plus d'info

13h-15h: spectacle musical

14h-15h handibasket

15h-16h handisport - boxe

15h et 16h : PERSONIMAGES - atelier participatif de danse. Plus d'info

16h-17h ceci foot

17h - Promenade guidée par Patrick Crespel, guide conteur. Sur inscription

17h-18h handisport - ping-pong

18h: Madones en paillettes : Spectacle de la compagnie Idées Baladeuses Plus d'info - Contact mail

18h30 - Bal - flashmob en extérieur coordonné par la Compagnie des idées baladeuses, afin d'apprendre ensemble et pas à pas une chorégraphie à la manière d'un flashmob, festif et inclusif ! Plus d'info - Contact mail

Acteurs présents sur le forum

Venez à la rencontre de :