Aveyron : partage et sensibilisation autour du handicap entre collégiens et résidents d'un foyer de vie

C'est un véritable travail d'inclusion et d'éducation, mené tout au long d'un projet étudiant. Plus précisément, neuf élèves du collège du Sacré-Coeur de Laissac et huit résidents du foyer de vie le Colombier à Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, ont partagé une belle expérience en ce début d'année.

L'initiative vient de quatre étudiants en deuxième année d'éducateur spécialisé de l'Organisme de formation au travail social (OFTS) de Marvejols, dont deux sont Aveyronnais, menée sur le territoire. "On travaille beaucoup sur le handicap, on voulait sensibiliser sur cette question", raconte le Vernhassol Tenzin Sahuquet, l'un des organisateurs. Alors, tout commence via un questionnaire, recensant les sujets de préoccupation de tels publics, et rapidement, l'idée de créer un événement autour de ces questions se manifeste.

Journée en fanfare au Bowling

C'est chose faite, d'abord du côté de Laissac. Les résidants du foyer de vie, en situation de handicap, rencontrent les collégiens et visitent leur établissement. Mais ce n'est que partie remise. Puisque le cœur de l'événement s'est déroulé ce mardi 5 mars.

D'abord, les collégiens se sont rendus à Saint-Geniez, où ils ont partagé diverses activités. "Il y a eu une randonnée, une visite de foyer ou encore des jeux autour du football", détaillent les organisateurs. Tout ça afin de sensibiliser autour de l'environnement et de la pratique sportive.

Puis, après un repas partagé, concocté par les participants, tous ont pris la direction du Bowling à Onet-le-Château, pour un moment de convivialité. "Le but, c'est de sensibiliser sur les questions de handicap, montrer que l'on n'est pas si différent que cela. Mais également de faire des choses pour rendre les personnes en situation de handicap plus autonomes.", concluent les organisateurs, satisfaits du travail accompli.