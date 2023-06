Espalion. Beau périple des Vieilles Bielles de l’Aubrac sur la Nationale 7

Cette sortie de quatre jours aura été un beau moment de découverte et de convivialité, orchestré par Jean-Louis Poujouly et son épouse.

Pour leur traditionnelle sortie de quatre jours, Jean-Louis avait eu l’idée d’amener ses amis des Vielles Bielles de l’Aubrac sur la mythique route des vacances : impériale, royale puis nationale 7. Même doublée par l’autoroute et maintenant cantonnée au trafic local, la "Route bleue" reste un grand témoin de l’histoire. Elle a traversé les événements et incarne aujourd’hui un haut lieu symbolique pour l’automobile. Depuis Porte d’Italie jusqu’à Menton, elle s’étend sur 1 000 km.

Le point de rassemblement était donné au café de la Patche à Laissac pour un consistant petit-déj’avant que le cortège ne prenne la direction de Montélimar. Après la visite d’une station-service d’époque, pour rejoindre son hôtel, le cortège a eu l’occasion de se rendre compte que les bouchons n’étaient pas simplement une légende !

La deuxième journée a été consacrée aux visites des musées du bonbon et du nougat (pour les gourmands) et celui de l’aviation moment de rencontre avec un groupe de passionnés, passeurs de savoir aéronautique. La troisième journée permettra de découvrir un village provençal miniature et le château de Grignan. Ce palais Renaissance qui est marqué par les séjours de la marquise de Sévigné offre un remarquable point de vue sur la Drôme provençale.

La dernière journée de ce périple sera consacrée au retour par l’Ardèche en passant par la maison de Jean Ferrat à Antraigues-sur-Volane et l’occasion d’une halte gourmande pour midi au restaurant La Remise tenue par un passionné de vieilles voitures avec découverte de son musée, Haut-Lieu de l’histoire du rallye de Monte-Carlo. Ceci dans une bonne ambiance entre connaisseurs.

Le périple sera bouclé avec la réception en mairie de Laissac. L’occasion aussi de remercier Jean-Louis et son épouse pour ce formidable week-end.