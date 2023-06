Valady. Des fonds pour l’association Hygiénavie

Lors de l’inauguration du label "Maison sport santé" récemment attribué à Hygiénavie, le Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées a remis un chèque de 1 000 € à Louisa Anki, présidente de l’association. Stéphane Naujac, directeur de l’agence de Marcillac et Benoît Quintard, président de la caisse locale, ont souligné la volonté du Crédit agricole de "mettre en avant le côté novateur de ce projet, qui s’inscrit dans une démarche de lutte contre la sédentarité et de prévention des maladies chroniques, en faisant travailler de concert le monde du sport et de la santé pour rendre l’activité physique accessible au plus grand nombre".