Laissac-Sévérac l'Église. Le Ditep de Grèzes initie une première course de caisses à savon

Ce dimanche 25 juin, à Laissac-Sévérac-l’Église, aura lieu la première édition de course de caisses à savon.

Elle est organisée par le Ditep de Grèzes en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire dont la mairie de Laissac-Séverac-l’Eglise et le Conseil départemental, ainsi qu’avec le soutien du comité cévenol.

Les inscriptions sont possibles jusqu’à aujourd’hui. Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site caisses-a-savon-severac-leglise.fr/ et la page Facebook team gabba caisse à savon.

Le projet "Caisse à savon" est né sous l’impulsion de madame Groh Sophie, directrice adjointe du DITEP durant l’année scolaire 2021. Il concerne les jeunes en formation à l’atelier mécanique.

Avec le soutien de la directrice, Mme Sponne et celui du conseil d’administration, le top départ était donné. Un groupe de salariés intéressés et motivés s’est mis à la recherche de contacts dans le milieu des courses de caisses à savon. Un premier contact fut pris auprès du Comité Cévenol organisateur de courses dans la région Occitanie.

L’aventure était lancée, des contacts enrichissants auprès des professionnels de l’automobile et leur précieuse aide technique et matérielle ont permis aux élèves et à leurs professeurs de commencer la construction de la caisse.

Après une année de travail, en passant par la construction du châssis, l’adaptation des éléments de freinage, suspension, la fabrication de la carrosserie en polyester, la caisse à savon du DITEP était présentée au départ de la course à Branoux-les-Taillades (30).

Suite à cette journée formidable, l’accueil des organisateurs, les partages avec des participants, l’idée d’organiser une course dans le village de Sévérac-l’Église, a germé.

La demande fut validée et l’équipe impliquée, élèves et éducateurs, travaillent d’arrache-pied depuis septembre afin que cette première course soit une réussite.

La continuité de ce projet se concrétise en 2023 par la construction de deux nouvelles caisses par les jeunes de l’atelier mécanique de l’établissement.

