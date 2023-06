Baraqueville. Le "printemps du jeu" rafle la mise du succès populaire

À l’initiative du centre social et culturel et des coordinateurs petite enfance, enfance et jeunesse du Pays ségali communauté, est né le "Printemps du jeu". Le concept était de proposer des actions favorisant les liens familiaux et/ou intergénérationnels, par le biais du jeu.

Tous les services (centre social et culturel, structures et relais petite enfance, accueils collectifs de mineurs, maison des jeunes Baraquadabra), se sont mobilisés pour préparer et organiser diverses actions pour le plaisir des petits, des grands et plus largement, des familles et ce, gratuitement.

Depuis les haltes-jeux géantes, en passant par les jeux éducatifs grandeur nature sur la faune et la flore, des animations de construction de jeux de bois, jeux de société, jeux d’imagination et de confiance qui ont accueilli des publics divers et nombreux, organisés sur l’ensemble du territoire, les organisateurs ont également permis à Anne-Sophie Casals, Psychologue et responsable de travaux de recherche sur le jeu, d’animer une conférence-débat intitulée "Laissez-les jouer".

Quelques structures ont également pu bénéficier de ses connaissances pour l’aménagement des espaces de jeux et le jeu libre.

Certaines animations proposées ont été financées par la Caisse d’Allocations Familiales (branche familles et parentalité) et l’ensemble du projet co-porté par ses acteurs, vient répondre aux objectifs de la convention territoriale globale, signée entre la communauté des communes du Pays Ségali et la Caisse d’Allocations Familiales en octobre 2021.

Rendez-vous au printemps 2024, pour de nouvelles aventures ludiques sur le territoire du Pays Ségali.