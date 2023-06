Decazeville. Le retour très attendu de l’atelier cinéma

Le lycée La Découverte entretient une relation particulière avec le cinéma et les formes plastiques en général. Les élèves ont régulièrement la possibilité de voir de grandes œuvres du 7e art et de bénéficier d’analyses de la syntaxe filmique. Un partenariat particulier avec la Strada a permis cette initiation et ce travail autour des cours.

La filière "Humanités" est au cœur de cette réflexion autour des films et de leur architecture. Cette année, c’est l’atelier cinéma qui a repris son activité. Les élèves de 1re et de Terminale ont entrepris de réaliser un court-métrage et un scénario original. Ils ont en effet eu la possibilité de travailler avec un matériel de qualité dans l’établissement.

Le professeur de philosophie, Rémy Romain, qui anime cet atelier, les a guidés dans cette recherche. Mais c’est surtout l’enthousiasme des élèves et leur besoin de créativité qui ont donné son impulsion au projet. Les étudiants ont donc commencé à travailler sur l’ébauche d’un synopsis, ils ont pu mettre en œuvre un projet de tournage et ont même procédé à un casting à l’intérieur de l’établissement. Le thème choisi cette année, fut celui de la norme et de la marge. Le scénario aborde la question d’un monde parallèle où la singularité et l’anomie règnent en maître. Il faut souligner, de ce point de vue, le remarquable travail d’écriture de Oihana Clerquin- autrice de nouvelles- et les compétences techniques de Célyan Lagrange, élèves de terminale, qui ont porté ce projet. Loane Boulbet, une autre élève de terminale, pleinement impliquée dans les opérations culturelles, a permis à ce film de commencer à naître.

Une façon pour les étudiants de filmer leur quotidien et de rendre compte de l’évolution d’une ville. L’histoire industrielle du bassin n’est jamais très loin de ce travail cinématographique. Ce qui explique la passion des élèves, pleinement engagés dans cet exercice d’écriture et parfaitement soutenus par la communauté éducative. Le cinéma est une matière vivace qui fait appel à l’ensemble des facultés sensibles. C’est une autre façon d’accompagner les enseignements et de concilier savoir et émotion.