Vacances 2023 : mer, montagne, Europe... êtes-vous éligible à l'aide de 250 € destinée aux jeunes de 18 à 25 ans ?

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances propose aux jeunes Français de 18 à 25 ans une aide pour partir en vacances, qui peut atteindre jusqu’à 250 €. Plusieurs conditions sont toutefois à remplir.

Vous avez entre 18 et 25 ans, et des envies d'ailleurs pour les vacances sans avoir forcément les moyens financiers. Départ 18:25, déployé en 2014 par l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) peut être un joli coup de pouce pour votre porte-monnaie. En effet, ce programme propose aux jeunes une aide annuelle de 250 € maximum pour financer jusqu’à 80 % du coût d’un séjour à la mer, à la montagne ou en ville.

Qui peut bénéficier de l’aide ?

Pour être éligible au programme, il faut avoir entre 18 et 25 ans (au moment du départ en vacances et non de la réservation), résider en France et être dans l’une des situations suivantes :

Avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 17 280 € par an pour une part fiscale ;

Être étudiant boursier ;

Être étudiant en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

Être volontaire en service civique ou avoir terminé sa mission depuis moins d’un an ;

Être en contrat aidé ;

Être inscrit dans une école de la deuxième chance ;

Être suivi par l’Aide Sociale à l’Enfance ;

Ou être signataire d’un contrat PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie).

Comment est calculé le montant de l’aide ?

L’aide au départ en vacances n’atteint pas systématiquement les 250 € (son montant maximal), la part prise en charge étant plafonnée à 80 % du coût du séjour.

Dans tous les cas, votre reste à charge minimum (ce qui vous reste à payer une fois l’aide perçue), ne peut être inférieur à 50 €. Le séjour doit débuter avant le 31 décembre et le coût du transport n’est pas inclus dans l’offre.

Quels sont les séjours disponibles ?

Le programme propose de réserver trois types de séjour : au soleil, à la montagne, ou à la ville. Trois sites Internet séparés ont ainsi été créés. Ils recensent au total 11 600 offres de séjour en France ou dans l’Union Européenne. L’aide n’inclut pas les frais de transport et n’est pas accessible aux personnes ayant réservé sur d’autres sites que ceux du programme.

Pour réserver, rendez-vous sur : laStationdeSki.com, laStationduSoleil.com, laStationinTheCity.com.

Plusieurs pièces justificatives vous seront demandées lors de la réservation afin de valider votre éligibilité. Le contrôle se fait en 48 heures. Le reste à charge peut ensuite être payé par carte bancaire ou par chèques-vacances. À noter toutefois que pour payer par chèques-vacances papier, il faudra avoir réservé son séjour au moins 36 jours à l’avance.

Si vous êtes éligible, le montant de l’aide ne vous sera pas versé mais directement déduit de la somme à payer.

Peut-on louer un logement avec des personnes qui ne peuvent pas bénéficier du programme ?

Le dispositif permet de partir seul, mais aussi en couple ou avec des amis ayant entre 18 et 25 ans, qu’ils répondent ou non aux critères d'éligibilité. "Dans ce cas, les participants ne répondant pas aux critères n’auront pas le droit au soutien financier mais profiteront de prix accessibles pour les séjours proposés", précise l’ANCV.

À noter : si vous êtes rattaché(e) à la déclaration fiscale de vos parents, votre éligibilité dépendra de leur revenu fiscal de référence.