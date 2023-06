Rignac. L’ADMR, un réseau proche des aidants

La présidente Marie-Claude Rey a ouvert l’assemblée générale de l’Admr du Pays rignacois en présence du délégué aux affaires sociales Michel Pradels, représentant Graziella Pierini, conseillère départementale et Jean-Marc Calvet, maire et président de la Communauté de communes excusés, des adhérents et des membres du conseil d’administration.

Le public a pris connaissance du rapport d’activité de l’année écoulée : 43 salariés (26,81 équivalents temps plein), 37 familles, 288 personnes âgées et handicapées, 2 particuliers employeurs, 41 065 heures de prestations à domicile, 150 214 kilomètres parcourus pour 954 009 € d’activité économique. En 2022, 313 heures ont été consacrées à la formation : 257 heures pour les salariés, 56 heures pour les bénévoles.

Quant au rapport financier, le compte de la vie associative service aide à domicile donne un résultat positif. Ont été ensuite abordés le chapitre "l’ADMR en action pour tous" avec les services et soins aux seniors, l’enfance et la parentalité, l’accompagnement du handicap, l’entretien de la maison.