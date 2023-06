Baraqueville. L’eau, de sa source à sa préservation

Dans le cadre du projet "Au Fil de l’Eau", porté par la mairie de Baraqueville, les élèves de 6° du collège Albert Camus de Baraqueville ont pu visiter l’usine de traitement de l’eau potable du Moulin de Galat. Répartis en trois groupes sur trois demi-journées, ils ont été accueillis par Jonathan Visintin, ingénieur au syndicat mixte des eaux Lévézou-Ségala. Après une présentation du syndicat, ce dernier leur a fait découvrir les différentes étapes du traitement de l’eau potable.

Les élèves ont pu faire le lien entre les techniques utilisées dans la station et les expériences qu’ils avaient réalisées en classe durant les cours de chimie. Outre la partie scientifique et technique, les activités menées en classe et les informations recueillies le jour de la visite ont permis aux élèves de mieux connaître le cycle de l’eau potable de la production à l’assainissement. Enfin, et c’est sûrement le plus important, les élèves ont été sensibilisés à la nécessité de préserver et d’économiser l’eau, bien vital et de plus en plus rare. Le collège Albert-Camus tient à remercier la mairie de Baraqueville et en particulier Mme Serges ainsi que le syndicat mixte des eaux Lévézou Ségala qui ont permis cette visite.