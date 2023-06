Druelle Balsac. Standing ovation pour le premier spectacle "Camp Danse"

Samedi 10 juin avait lieu, à la salle des fêtes de Druelle, le tout premier spectacle de l’association "Camp danse", et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut une réussite à tous points de vue. Un public nombreux et chaleureux, de très beaux jeux de lumière et des chorégraphies absolument merveilleuses créés par le professeur Dorian Campos ont fait de cette soirée un grand moment de danse. Quand on pense que cette association n’a qu’une année de vie, on mesure le travail accompli par Dorian et ses élèves.

Ce samedi, les élèves de "Camp danse" nous ont fait revivre les plus grands films et séries que nous avons pu voir sur le petit écran, avec entre autres, "Willy Wonka" et "La panthère rose" par les 4/5 ans, "Les bronzés font du ski" ou "Kirikou" par les plus grands, "Pirates des Caraïbes" et "Harry Potter" par les 10/12 ans et "Amélie Poulain" et "Moulin rouge" par les adultes. Ce fut une véritable immersion dans le monde de la télévision.

À la fin du spectacle, ce fut une belle "Standing Ovation" de la part du public qu’ont reçu toute cette sympathique et talentueuse troupe et leur professeur. Les premiers mots qu’a prononcés ce dernier avant les remerciements ont été : "on l’a fait !". Oui ! Dorian, vous l’avez fait et superbement fait et vous méritez, les petits et les grands, tous les applaudissements que vous avez récoltés. Bravo Dorian pour votre investissement, votre bonne humeur et d’avoir tout géré à partir d’une feuille blanche.

Une soirée qui restera à coup sûr comme l’une des plus grandes réussites des manifestations druelloises.

Si des personnes sont séduites par la pratique de la danse, elles peuvent s’inscrire au 0 760 769 564.