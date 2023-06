Course pédestre : la montée des Cimes du château de Valon, juge de paix de la 11e manche du Challenge

Dimanche 25 juin, les coureurs à pied du département, mais aussi du Cantal et de la Lozère, ont rendez-vous à Lacroix-Barrez pour s'élancer sur l'épreuve de 14,5 kilomètres. La seule du Challenge Aveyron dans le nord du département. Départ à 10 heures.

Deux semaines après la Couvertrailrade, le Challenge Aveyron va passer le week-end sur les hauteurs du Carladez. Les amateurs de course pédestre ont rendez-vous à Lacroix-Barrez, dimanche 25 juin, pour la 11e manche qui sera disputée sur les Cimes du château de Valon.

"Il n'y a que les premiers qui arrivent à courir dans la montée"

Pas de changement de parcours pour cette 27e édition de la course de 14,5 kilomètres. Les 500 mètres de dénivelé positif et le mur surplombant le château seront bien au menu. C’est d’ailleurs là que les vainqueurs 2022, Séverine Delamouroux et Cyril Portefaix, ont fait la différence et se sont détachés de leurs poursuivants. "Il n’y a que les premiers qui arrivent à courir là, les autres marchent généralement", sourit Florent Rayrolles, président de l’association organisatrice. "Car en plus, juste avant cette grosse montée, il y a une descente de 3 kilomètres qui laissent souvent les coureurs sur les rotules. Certains aiment les côtes, d’autres les descentes. Ici il faut faire avec les deux !"

Pas étonnant au vu de la géographie des lieux, avec "des paysages à couper le souffle". Mais c’est aussi ce qui fait l’attrait de l’unique course nord-aveyronnaise du challenge qui, avec sa dizaine de kilomètres, se fraye un chemin au travers des diverses épreuves de trail long et se veut accessible à tous les profils de coureurs. Seules une trentaine de personnes étaient inscrites mercredi 21 juin, mais l’organisateur est confiant : "Avec la météo qui se stabilise et les fidèles, beaucoup s’inscriront sur place." Top départ à 10 heures, dimanche.