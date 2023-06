Covid long : 2 millions de personnes encore concernées en France, comment reconnaître les symptômes ?

Cette affection chronique, qui touche encore beaucoup de Français, peut avoir des impacts très forts sur les activités quotidiennes.

Lors d'une étude de Santé publique France menée entre septembre et novembre 2022, il est ressorti que 30 % des répondants infectés par le Covid-19 souffraient de ce qu'on appelle le "Covid long", une affection chronique qui peut avoir des impacts très forts sur les activités quotidiennes.

Cela concernerait 4 % de la population adulte, et donc 2,06 millions de Français (âgés de plus de 18 ans) au moment de l'étude. Cela représente 8 % des personnes qui ont contracté le Covid-19. "21,3 % des personnes rapportant une affection post-Covid-19 ont été infectées à l'occasion de la vague du variant Delta et 53,2 % lors des vagues de variants Omicron", détaille Santé publique France.

"Cette affection s'est en effet immédiatement imposée parmi les affections chroniques les plus fréquentes. En particulier, les formes prolongées (31% des cas) et celles dont les symptômes ont un impact fort ou très fort sur les activités quotidiennes (30%) représentent vraisemblablement une charge importante pour le système de soin".

Quels sont les symptômes ?

L'affection peut apparaître "généralement" dans les 3 mois après l'infection au Covid-19, et se caractérise par un ou plusieurs symptômes persistants pendant au moins deux mois. Cela va de la fatigue à la toux, à l'essoufflement, au malaise après l'effort, la fièvre intermittente, la perte du goût ou de l'odorat, la dépression ou bien un dysfonctionnement cognitif. Pour être caractérisé de Covid long, ces symptômes ne doivent pas pouvoir être expliqués par d'autres diagnostics.

Santé publique France précise que des études sont en cours pour identifier quels sont les profils à risque. On sait en revanche que les femmes et les jeunes actifs ont semblé être les plus nombreux à être touchés.

"Le Covid long a des impacts notamment sur les activités de la vie quotidienne, la qualité de vie, la capacité de travailler. Des études sont en cours pour affiner et évaluer les niveaux de sévérité".

En souffrance depuis plus de 18 mois

Si 8 % des personnes qui ont contracté le virus peuvent être déclarées en Covid long, ils seraient 2,4 % à déclarer être handicapés par un impact au moins modéré sur les activités quotidiennes, et 1,2 % rapportent un impact fort à très fort sur les activités quotidiennes.

Le virus peut persister très longtemps, puisque les touchés par le Covid long l'étaient depuis plus de 12 mois pour 30,9 % d'entre eux, quand 22,4 % en souffraient depuis plus de 18 mois.