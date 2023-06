Football : situation tendue à Capdenac-Figeac

Prévue dimanche 25 juin, l’assemblée générale du club promet d’être animée après que Laurent Maury, l’ancien entraîneur devenu manager, a mis en cause l’un de ses coprésidents, dans une interview publiée lundi 19 juin.

Tout pourrait être fluide sur les rives du Lot, après une saison marquée par un maintien en R2 et une demi-finale en coupe d’Occitanie. Pas mal pour un promu, serait-on tenté de dire. Mais le très bon début de championnat des joueurs du Quercy avait donné d’autres ambitions aux dirigeants de l’entente. Rappel des faits.

Promus au deuxième échelon régional, Laurent Maury et son groupe ont joué les premiers rôles jusqu’en décembre. Avant une longue période de disette entre le 10 décembre et le 8 avril, avec 6 défaites et 3 nuls. Des mauvaises performances atténuées par un parcours exceptionnel en coupe Occitanie qui voit les Figeacois éliminer trois formations de R1.

Mais cela n’a pas empêché l’arrivée des nuages. Quelques jours avant la demi-finale, l’entraîneur a été mis sous tutelle et c’est un trio dont fait partie Maury qui a été désigné pour terminer la saison et assurer le maintien. "Cette décision était l’initiative d’une seule personne qui a communiqué quelque chose jamais acté en comité directeur. Cela a créé un malaise et de l’incompréhension. Nous avons quand même fait le job mais le maintien aurait pu être acquis bien plus tôt. Ces choix n’ont fait que contribuer à déstabiliser le club. Nous nous sommes retrouvés à trois mais sans aller dans le même sens", estime Laurent Maury. Des propos qui visent clairement Antoine Lagarde, l’un des deux coprésidents.

"Tout le monde au club est surpris par ces déclarations"

Joint mardi 20 juin soir par nos soins, celui-ci s’est montré surpris par la sortie de son désormais ancien coach. "Je ne suis pas du tout d’accord avec sa ligne. (Évoquant l’interview donnée par Maury à footpy, lundi, dans laquelle il a été mis en cause) Je suis pour la liberté d’expression mais ça ne se fait pas. Il a un contrat et un devoir de loyauté. Là, il a pris l’initiative de parler à la presse. De plus en vendant son CV", lâche-t-il avant d’évoquer le trio mis en place : "Cela avait très bien débuté avec une victoire à Saint-Juéry. Puis à La Primaube, il (Maury) a de nouveau fait cavalier seul. Cette décision était collégiale. Tout le monde au club est surpris par ces déclarations."

Plus sur la même longueur d’onde, les deux hommes ne le sont pas non plus sur le bilan du club. Maury prêche pour son bilan général : "Le club a doublé son nombre de licenciés. Nous avons connu deux accessions, une demi-finale de coupe Occitanie, un 6e tour de coupe de France. Les jeunes et féminines sont labellisés et en plein développement. Il n’y a pas que l’équipe fanion." Lagarde, lui, s’avoue déçu de la saison de son équipe fanion. "C’est une saison mitigée. On s’est effondré. Il a fallu examiner les raisons, ça laisse des regrets, dit-il. Le trio, nous l’avons fait pour éviter de faire une erreur. Ce n’est pas un dirigeant qui s’est substitué au sportif. Le but était de sauver le club par des réunions avec les joueurs et entraîneurs."

Une porte ouverte à la réconciliation ?

En attendant l’assemblée générale de dimanche, il apparaît bien compliqué que les deux hommes puissent poursuivre leur collaboration. Aujourd’hui, s’il n’est plus entraîneur, Maury est toujours le manager de Capdenac-Figeac. Et malgré tout, c’est peut-être le plus étrange, c’est que de chaque côté, la porte semble ouverte à une réconciliation. "S’il est loyal, qu’il est toujours dans l’état d’esprit et qu’il se remet au travail au lieu de s’épancher dans la presse. C’est à lui de voir", assène Lagarde. Tandis que celui qui a coaché le club du Quercy depuis dix saisons assure que "si le club a toujours comme projet de poursuivre sa structuration, Laurent Maury continuera. Il faut clairement redistribuer les priorités du club. Il a une très belle image, ce serait dommage de tout gâcher."