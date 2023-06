Baraqueville. Les collégiens d’Albert Camus vice-champions d’académie

Récemment, les élèves de la section football du collège ont participé au championnat d’académie UNSS Excellence de football en catégorie benjamins (6e/5e) à Montauban qui réunissait 14 établissements de l’académie de Toulouse.

Lors de cette compétition, les élèves ont bien mis à l’honneur le collège puisqu’à l’issue des phases de poules, ils ont terminé premiers avec 2 victoires contre Argelès-Gazost et Mazamet et un nul face à Salies-du-Salat.

Cette belle dynamique s’est prolongée jusqu‘en finale après avoir éliminé Figeac en quart de finale et Muret en demi-finale. L’aventure s’est terminée en finale face à un autre établissement aveyronnais avec une courte défaite 1 à 0 contre le collège de Sévérac. C’est avec beaucoup de mérite et de qualités, développés au cours d’un parcours remarquable, que les élèves de la section football ont donc terminé à la 2e place de la compétition et sont donc vice-champions d’académie.