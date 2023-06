Orages : toitures arrachées, cultures ravagées, chutes d'arbres, une personne en état d'urgence, nuit de cauchemar dans le Tarn-et-Garonne et le Gers

Fortes rafales de vent, chutes d’arbres, routes coupées, toitures arrachées... Les départements du Tarn-et-Garonne et du Gers ont été particulièrement touchés par les orages dans la soirée de mardi. Un homme de 69 ans, a été hospitalisé en urgence absolue après une chute d'arbre à Moissac (Tarn-et-Garonne).

Dans le Gers, toitures arrachées, cultures ravagées

Les fortes rafales de vent ont occasionné des chutes d’arbres, coupant quelques routes, et une "dizaine de toitures" ont été arrachées dans le petit village de Miradoux (Gers), qui compte environ 500 habitants, selon la préfecture citée par l’AFP.

Des dégâts potentiellement lourds dans le #Gers au passage d'une violente #supercellule ?@biarritzhilton pic.twitter.com/OIFV5BHuam — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) June 20, 2023

Le conseil départemental évoque aussi plusieurs cultures totalement ravagées. et demande déjà que le Gers soit reconnu en état de catastrophe naturelle.

Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, "un énorme cèdre" est tombé sur une maison de la commune de Vic-Fezensac après un épisode orageux qui "a eu l’effet d’une tornade". Le quotidien a publié la vidéo impressionnante d’une rue inondée à Valence d’Agen, dans le Tarn-et-Garonne.

Un orage tropical a traversé l’ouest du ⁦@tarnetgaronne82⁩ ce mardi soir. Gros dégâts à Valence-d’Agen avec habitations, bâtiments publics et commerces inondés, arbres arrachés. Le collège Jean-Rostand, sinistré, restera fermé mercredi annonce le maire Jean-Michel Baylet. pic.twitter.com/NV6uVJDhsY — La Dépêche 82 (@LaDepeche82) June 20, 2023

Une personne en urgence absolue

À Moissac, toujours dans le Tarn-et-Garonne, un homme, âgé de 69 ans a été touché à la tête après une chute d'arbre sur une véranda. Il est hospitalisé à Montauban en état d'urgence absolue.

Chutes de gros grêlons au Pays basque

Plus à l'ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques, de fortes chutes de pluie et de grêle ont touché les secteurs des villages basques d’Espelette, Itxassou, Cambo-les-Bains, Hasparren, tapissant les sols de gros grêlons, qui ont endommagé des cultures et entraîné des inondations localisées.

Les Landes ont également été très touchées. Sud Ouest signale des routes inondées dans le sud-est du département.

De nombreux foyers sans électricité

Ces intempéries ont entraîné des coupures d’électricité pour quelques centaines de foyers dans les Pyrénées-Atlantiques, selon Enedis cité par l’AFP.

Dans les Landes, jusqu’à 2 000 foyers ont été privés d’électricité à cause des orages, notamment à l’est de Mont-de-Marsan et dans le sud du département, a indiqué Enedis, qui prévoyait un rétablissement progressif dans la nuit.

Dans le Gers, plus de 6 500 foyers étaient privés d’électricité à 22 h selon Enedis, et plus de 9 500 dans le Tarn-et-Garonne.