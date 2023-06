Naucelle. Une fête de la musique "d’enfer"

Samedi 17 juin, la fête de la musique s’est invitée sur la place du Ségala, organisée par la municipalité. Cet évènement avait pour objet de mettre en valeur les pratiques musicales amateurs. Deux groupes étaient choisis les "Wippers" en première partie de soirée, et pour finir la soirée Stéphane B, DJ de podium équinoxe pour les plus jeunes. La "mayonnaise" a bien pris, la place du Ségala était en début de soirée occupée par les moins jeunes, en seconde partie les jeunes l’ont envahie pour danser au rythme de leur idole. Une soirée qui s’est terminée tard dans la nuit et qui annonce un été festif sur la commune.