Luc-la-Primaube. Dégustation de produits locaux et duo musical lors du marché dominical du 25 juin

Il y a 26 ans, un groupe de commerçants non sédentaires, avec le soutien de la municipalité, créait le marché dominical de La Primaube sur la place Saint-Jean. La Primaube, située sur l’un des plus importants axes routiers de la région, se révélant être un endroit stratégique. Depuis, le marché a bien évolué au point qu’en 2010, il a été déplacé, place de l’Étoile. Aujourd’hui, le marché compte plus de 40 étals en période estivale et continue à se développer. Il est devenu au fil du temps un lien social et un lieu d’échanges. Lors du marché hebdomadaire du dimanche 25 juin, des tables seront mises à disposition des commerçants afin de faire déguster les produits locaux tout au long de la matinée. Le marché sera également animé par un duo d’humoristes "Carton rouge"..