Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. La "fresque du climat" a fait halte au Corum

Le tiers lieu a été le cadre d’un événement incontournable pour tous les amoureux de la nature et de l’environnement. En collaboration avec l’association Adoc, la "Fresque du climat" a offert une expérience unique à tous les participants. Les résidents du village et ses alentours se sont retrouvés pour prendre part à cette initiative qui visait à sensibiliser à l’urgence climatique et à promouvoir un avenir plus durable. La fresque était animée par deux bénévoles (également membres de l’association Canopee12). Leur présence et leur engagement ont donné une dimension particulière à cette occasion.

L’association locale Adoc -Agir Durablement Olt et Causses- a également offert un apéro/pique-nique qui a permis de passer un moment convivial entre tous les participants dans la cour du cloître à la fin de la fresque.

En clôture de l’événement, les participants ont eu l’opportunité d’assister à la projection du film "Virage vers le futur" à la salle Eveil cinéma. Un film captivant réalisé à l’initiative de 6 associations avec le soutien de plusieurs organismes, qui met en lumière les défis spécifiques auxquels les zones rurales sont confrontées en termes de mobilité et, explore des solutions inspirantes et des alternatives à la voiture, mises en place par des individus et des communautés. Cet événement a rappelé l’importance de l’implication de chacun dans le défi du changement climatique.

Il a également renforcé le sentiment de communauté et d’espoir en montrant que même les actions modestes peuvent contribuer à construire un avenir meilleur. Chacun est appelé à continuer ses efforts, à soutenir les initiatives locales et à participer activement à la construction d’un avenir plus respectueux de son environnement. Ensemble, l’on peut faire la différence et créer un monde plus durable pour les générations futures.