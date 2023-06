Druelle Balsac. Quilles : une soirée de rattrapage très bien organisée à Balsac

Vendredi 16 juin sur le terrain de quilles du village de Balsac, la soirée était rythmée d’une musique particulière: tac-tac-tac. C’est le bruit des quilles qui s’entrechoquent, qui tombent, qui roulent. La pratique des quilles de huit est une tradition bien vivante, qui fait se regrouper joueurs et passionnés sur les terrains de mieux en mieux entretenus.

Loin d’être dépassé, ce sport attire toujours plus de jeunes et a une place toute particulière dans le cœur des Aveyronnais. Ce jeu traditionnel a su perdurer dans le temps et fait partie du patrimoine local.

Ce vendredi donc, se déroulait une journée de rattrapage de quilles, journée qui n’avait pu avoir lieu en temps voulu à cause des intempéries. Il s’agissait d’une manche dans la catégorie Essor. Une première fournée a eu lieu à 20 heures et une seconde à 22 heures.

Des équipes venues de Marcillac, Luc, La Primaube, Flavin, Bozouls etc... ont tenté d’éviter les "buffes" et de tomber un maximum de quilles avec leurs boules en bois.

Durant la soirée, les dirigeants du club local proposaient buvette et saucisse-frites afin de combattre la chaleur et d’éviter une fringale. Une soirée bien agréable très bien organisée par le club balsacois.